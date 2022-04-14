Chengu (CHENGU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Chengu (CHENGU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Chengu (CHENGU) Information Chengu is Abstract Chain’s culture coin. He’s a Chad Penguin (aka Chengu) who embodies the spirit of the “Chad” roles as defined by the Abstract community. Chengu serves as a cultural symbol for the consumer crypto ecosystem, integrating into DEXs, games, streaming, and other fun applications within Abstract. As a meme and cultural figure, his presence strengthens Abstract’s brand identity, reinforcing its commitment to consumer crypto adoption in an engaging and fun way. Officiel hjemmeside: https://x.com/ChenguGotAbs Køb CHENGU nu!

Chengu (CHENGU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chengu (CHENGU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 834.11K $ 834.11K $ 834.11K Samlet udbud $ 991.22M $ 991.22M $ 991.22M Cirkulerende forsyning $ 991.22M $ 991.22M $ 991.22M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 834.11K $ 834.11K $ 834.11K Alle tiders Høj: $ 0.00300819 $ 0.00300819 $ 0.00300819 Alle tiders Lav: $ 0.00027937 $ 0.00027937 $ 0.00027937 Nuværende pris: $ 0.00083933 $ 0.00083933 $ 0.00083933 Få mere at vide om Chengu (CHENGU) pris

Chengu (CHENGU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chengu (CHENGU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHENGU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHENGU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHENGU's tokenomics, kan du udforske CHENGU tokens live-pris!

