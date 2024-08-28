Chengpang Zhoa (ZHOA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Chengpang Zhoa (ZHOA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Chengpang Zhoa (ZHOA) Information $ZHOA If Yu Cant Holdl Yu Wund bi reech! If Yu Cunt Holdl Yu Wund bi reech! $ZHOA is THE CZ memecoin on BNB and here to bring back the vibes from 2021. Together we will make BSC great again and honor CZ legacy. Leading the charge to make BSC great again, Chengpang Zhoa was Launched on August 28, 2024 on four.meme. The $ZHOA token aims to bring back the popularity of Binance’s defi platform and rekindle it’s former memecoin glory. The ZHOA Wormhole Wrapped $ZHOA (wZHOA) is officially live on Raydium DEX on the Solana blockchain. That’s right—you can now trade, hold, and expand your $ZHOA journey across chains, using Solana’s lightning-fast ecosystem and the ever-popular Phantom wallet. Officiel hjemmeside: https://zhoa.xyz/ Hvidbog: https://chengpang-zhoa-usdzhoa.gitbook.io/chengpangzhoa Køb ZHOA nu!

Chengpang Zhoa (ZHOA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chengpang Zhoa (ZHOA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 100.92K $ 100.92K $ 100.92K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 100.92K $ 100.92K $ 100.92K Alle tiders Høj: $ 0.0011025 $ 0.0011025 $ 0.0011025 Alle tiders Lav: $ 0.00009239 $ 0.00009239 $ 0.00009239 Nuværende pris: $ 0.00010092 $ 0.00010092 $ 0.00010092 Få mere at vide om Chengpang Zhoa (ZHOA) pris

Chengpang Zhoa (ZHOA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chengpang Zhoa (ZHOA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZHOA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZHOA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZHOA's tokenomics, kan du udforske ZHOA tokens live-pris!

ZHOA Prisprediktion Vil du vide, hvor ZHOA måske er på vej hen? Vores ZHOA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZHOA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!