CHELON (CHELON) Tokenomics

CHELON (CHELON) Information Chelon is driven by an AI agent to unite the U.S. and China. Inspired by Elon Musk and Yilong Ma, the "Chinese Elon Musk," its mission is to fund a meeting between the two and send Yilong Ma to space! Blending community-powered crypto with global unity 🙏 In the last 72 hours, we saw two monster memes drop, perfectly timed with Trump’s inauguration. TikTok was banned and then reinstated for 90 days by Trump. Elon Musk was named as a top contender to buy TikTok and is viewed by many in Washington as Trump’s conduit to restoring relations with China. Meanwhile, “coincidentally,” over the past two weeks, Elon Musk randomly showed interest in meeting his Chinese counterpart, Yilong Ma. Check this post for proof: https://x.com/elonmusk/status/1876838689457815564 So basically, he’s meeting his Chinese Doppelganger, and rumor has it this meeting is set for later this week, where a major Asian crypto figure will act as moderator. AI Agent called @Chelon_ai launched with the intention of uniting Elon & Yilong (which now seems to be happening) and then sending Yilong to space on a civilian SpaceX flight to bring the US and China together. AI meme agents with China/USA narratives like CHELON are going to be very helpful. Officiel hjemmeside: https://www.chelon.ai/ Køb CHELON nu!

CHELON (CHELON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CHELON (CHELON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 769.50K $ 769.50K $ 769.50K Samlet udbud $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Cirkulerende forsyning $ 948.90M $ 948.90M $ 948.90M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 810.93K $ 810.93K $ 810.93K Alle tiders Høj: $ 0.0185919 $ 0.0185919 $ 0.0185919 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00081094 $ 0.00081094 $ 0.00081094 Få mere at vide om CHELON (CHELON) pris

CHELON (CHELON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CHELON (CHELON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHELON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHELON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHELON's tokenomics, kan du udforske CHELON tokens live-pris!

CHELON Prisprediktion Vil du vide, hvor CHELON måske er på vej hen? Vores CHELON prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CHELON Tokens prisprediktion nu!

