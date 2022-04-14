Chefdotfun (CHEF) Tokenomics Få vigtig indsigt i Chefdotfun (CHEF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Chefdotfun (CHEF) Information Web.Chef is an innovative cryptocurrency project. The project is a platform that aims to offer a new experience in the crypto world. The main purpose of Web.Chef is to enable users to make transactions related to cryptocurrencies and to perform these transactions easily, securely and quickly. The platform stands out with its user-friendly interface and strong security measures. In addition, the Web.Chef team adopts a community-oriented approach and encourages users to contribute to the platform and take the project further. Web.Chef aims to maximize the potential of blockchain technology by going beyond being just a cryptocurrency. The project decentralizes financial transactions and offers its users a unique experience. In this direction, the Web.Chef community plays a critical role in the growth and development of the platform. Officiel hjemmeside: https://web.chef.fun/ Køb CHEF nu!

Chefdotfun (CHEF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chefdotfun (CHEF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 75.41K $ 75.41K $ 75.41K Samlet udbud $ 81.38M $ 81.38M $ 81.38M Cirkulerende forsyning $ 81.38M $ 81.38M $ 81.38M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 75.41K $ 75.41K $ 75.41K Alle tiders Høj: $ 0.0481249 $ 0.0481249 $ 0.0481249 Alle tiders Lav: $ 0.00027928 $ 0.00027928 $ 0.00027928 Nuværende pris: $ 0.0009267 $ 0.0009267 $ 0.0009267 Få mere at vide om Chefdotfun (CHEF) pris

Chefdotfun (CHEF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chefdotfun (CHEF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHEF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHEF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHEF's tokenomics, kan du udforske CHEF tokens live-pris!

