Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) Information

Cheeseball the Wizard is the latest internet sensation, a quirky, mischievous cat with a flair for magic and an eye on the meme throne. As Halloween approaches, Cheeseball is gearing up to cast a spell over the internet, unleashing a flood of hilarious and spooky memes that are sure to go viral. With his wizard hat and mystical aura, he's ready to lead the charge into Uptober, a month-long celebration of bullish crypto vibes, memes, and fun. Get ready for Cheeseball's reign as he combines the magic of Halloween with the hype of Uptober, creating the purrfect storm of entertainment!

Officiel hjemmeside:
https://cheeseball.vip/
Hvidbog:
https://cheeseball.vip/

Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 34.27K
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 1.00B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 34.27K
Alle tiders Høj:
$ 0.00409308
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal CHEESEBALL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange CHEESEBALL tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår CHEESEBALL's tokenomics, kan du udforske CHEESEBALL tokens live-pris!

CHEESEBALL Prisprediktion

Vil du vide, hvor CHEESEBALL måske er på vej hen? Vores CHEESEBALL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.