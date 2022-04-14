ChatGPT Cat (YARNCAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i ChatGPT Cat (YARNCAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ChatGPT Cat (YARNCAT) Information $YARNCAT is a cryptocurrency project inspired by yarn and cats, combining digital assets with a playful theme. It operates as a token designed for community engagement and transactions within its ecosystem. Built on a the solana blockchain, $YARNCAT emphasizes accessibility and creativity for users. Yarncats are keeping it tight knit, fostering a unique space for enthusiasts. $YARNCAT is a community driven with an emphasis on light hearted cute AI cat videos. Officiel hjemmeside: https://yarncat.vip/ Køb YARNCAT nu!

ChatGPT Cat (YARNCAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ChatGPT Cat (YARNCAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 36.30K $ 36.30K $ 36.30K Samlet udbud $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M Cirkulerende forsyning $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 36.30K $ 36.30K $ 36.30K Alle tiders Høj: $ 0.00139895 $ 0.00139895 $ 0.00139895 Alle tiders Lav: $ 0.00001835 $ 0.00001835 $ 0.00001835 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om ChatGPT Cat (YARNCAT) pris

ChatGPT Cat (YARNCAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ChatGPT Cat (YARNCAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YARNCAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YARNCAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YARNCAT's tokenomics, kan du udforske YARNCAT tokens live-pris!

