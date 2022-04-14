Chartreux Cat (CHART) Tokenomics Få vigtig indsigt i Chartreux Cat (CHART), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Chartreux Cat (CHART) Information Here's a description for the Chartreux CTO ($CHART) token that aligns with CoinGecko's guidelines: Chartreux CTO ($CHART) is a cryptocurrency project inspired by the internet-popular Chartreux cat, aiming to create a community-centered, meme-driven digital asset on the Solana blockchain. The project introduces the $CHART token with a fixed supply of 1 billion tokens, zero transaction tax, and a commitment to transparency—having its liquidity burnt and contract revoked. Designed as a social token, Chartreux CTO seeks to build an engaged community and drive visibility on key crypto platforms. The project's roadmap focuses on growing its presence across major listing sites and decentralized exchanges, fostering a lighthearted, meme-centric movement. Officiel hjemmeside: https://chartreuxcatcto.com/ Køb CHART nu!

Chartreux Cat (CHART) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chartreux Cat (CHART), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.56K $ 9.56K $ 9.56K Samlet udbud $ 999.38M $ 999.38M $ 999.38M Cirkulerende forsyning $ 999.38M $ 999.38M $ 999.38M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.56K $ 9.56K $ 9.56K Alle tiders Høj: $ 0.00668935 $ 0.00668935 $ 0.00668935 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Chartreux Cat (CHART) pris

Chartreux Cat (CHART) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chartreux Cat (CHART) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHART tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHART tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHART's tokenomics, kan du udforske CHART tokens live-pris!

