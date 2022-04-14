Charm AI (CHARM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Charm AI (CHARM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Charm AI (CHARM) Information Charm AI is a platform that unifies advanced image vitalisation tools through blockchain technology. Addressing a critical gap in the AI market, it offers creators a seamless and accessible way to integrate multiple APIs—including image-to-video, text-to-speech, and lip syncing—into their workflows. The platform, supported by the $CHRM token, democratises content creation by eliminating financial barriers and streamlining processes into a user-friendly experience. Leveraging Solana's high-speed blockchain, Charm AI ensures sustainable operations, transparent tokenomics, and ongoing innovation. Our roadmap outlines a commitment to continuous improvement, integrating user feedback and emerging technologies to redefine the boundaries of creative possibilities.

Charm AI (CHARM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Charm AI (CHARM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.00K $ 11.00K $ 11.00K Samlet udbud $ 997.71M $ 997.71M $ 997.71M Cirkulerende forsyning $ 997.71M $ 997.71M $ 997.71M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.00K $ 11.00K $ 11.00K Alle tiders Høj: $ 0.00141397 $ 0.00141397 $ 0.00141397 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Charm AI (CHARM) pris

Charm AI (CHARM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Charm AI (CHARM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHARM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHARM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHARM's tokenomics, kan du udforske CHARM tokens live-pris!

CHARM Prisprediktion Vil du vide, hvor CHARM måske er på vej hen? Vores CHARM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

