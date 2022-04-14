Charlotte Fang (REMILIA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Charlotte Fang (REMILIA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

REMILIA is an Ethereum token inspired by the conglomeration behind the MiLady NFT series. It is the FIRST Remilia token ever, on any network, on any chain, predating the copycats that came after it. ​ And now, it has become BETTER. REMILIA has been taken over by the community, ensuring an honest, fair and transparent governance guided by a common goal and united by a shared spirit. With newfound vigor, REMILIA is set to position itself as THE ONLY token of its kind worthy of the name.

Charlotte Fang (REMILIA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Charlotte Fang (REMILIA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.14K $ 19.14K $ 19.14K Samlet udbud $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 Cirkulerende forsyning $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.14K $ 19.14K $ 19.14K Alle tiders Høj: $ 663.27 $ 663.27 $ 663.27 Alle tiders Lav: $ 16.24 $ 16.24 $ 16.24 Nuværende pris: $ 27.74 $ 27.74 $ 27.74 Få mere at vide om Charlotte Fang (REMILIA) pris

Charlotte Fang (REMILIA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Charlotte Fang (REMILIA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal REMILIA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange REMILIA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår REMILIA's tokenomics, kan du udforske REMILIA tokens live-pris!

Vil du vide, hvor REMILIA måske er på vej hen? Vores REMILIA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

