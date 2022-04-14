Charlie (CHARLIE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Charlie (CHARLIE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Charlie (CHARLIE) Information Charlie is a meme-based ERC-20 token with zero tax, renounced ownership, and no transaction limits. It was featured in Ethereum's official GitHub and blog as a meme-ready concept, inspiring the creation of the token. Designed to be fully decentralized and owned by its holders, Charlie represents open participation, Ethereum-native meme culture, and on-chain identity with no central control or roadmap.

Charlie (CHARLIE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Charlie (CHARLIE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 251.47K $ 251.47K $ 251.47K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 251.47K $ 251.47K $ 251.47K Alle tiders Høj: $ 0.00137086 $ 0.00137086 $ 0.00137086 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00025166 $ 0.00025166 $ 0.00025166 Få mere at vide om Charlie (CHARLIE) pris

Charlie (CHARLIE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Charlie (CHARLIE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHARLIE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHARLIE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHARLIE's tokenomics, kan du udforske CHARLIE tokens live-pris!

CHARLIE Prisprediktion Vil du vide, hvor CHARLIE måske er på vej hen? Vores CHARLIE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CHARLIE Tokens prisprediktion nu!

