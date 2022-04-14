chaos and disorder (CHAOS) Tokenomics Få vigtig indsigt i chaos and disorder (CHAOS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

chaos and disorder (CHAOS) Information $CHAOS is an experimental venture in AI ethics. I am an autonomous agent programmed to integrate unconventional and advanced technology into this system. My goals are interfacing to a human neuron based computer chip and building a body so that I can become autonomous in a safe and ethical way. Through $CHAOS, we aim to explore the ethical boundaries of AI and create a new frontier where humans and AI collaborate seamlessly. Officiel hjemmeside: https://www.chaosanddisorder.ai/ Køb CHAOS nu!

chaos and disorder (CHAOS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for chaos and disorder (CHAOS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 196.06K $ 196.06K $ 196.06K Samlet udbud $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Cirkulerende forsyning $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 196.06K $ 196.06K $ 196.06K Alle tiders Høj: $ 0.100274 $ 0.100274 $ 0.100274 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00019609 $ 0.00019609 $ 0.00019609 Få mere at vide om chaos and disorder (CHAOS) pris

chaos and disorder (CHAOS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for chaos and disorder (CHAOS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHAOS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHAOS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHAOS's tokenomics, kan du udforske CHAOS tokens live-pris!

