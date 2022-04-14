CHAISavings (CHAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i CHAISavings (CHAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CHAISavings (CHAI) Information CHAI started as a meme token but has evolved into a project creating AI agents with real use cases , open-sourcing tools , and enabling easier agent creation. Agent Swarm Our agents learn and interact in a swarm. More are coming soon—follow us on X to see them in action! Our Vision We’re building a platform to: Create useful AI agents. Simplify agent creation. Open-source tooling and infrastructure. Officiel hjemmeside: https://chai.fun/ Køb CHAI nu!

CHAISavings (CHAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CHAISavings (CHAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 173.01K Samlet udbud $ 999.99M Cirkulerende forsyning $ 999.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 173.01K Alle tiders Høj: $ 0.00852492 Alle tiders Lav: $ 0.00013928 Nuværende pris: $ 0.00017301

CHAISavings (CHAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CHAISavings (CHAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHAI's tokenomics, kan du udforske CHAI tokens live-pris!

CHAI Prisprediktion Vil du vide, hvor CHAI måske er på vej hen? Vores CHAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

