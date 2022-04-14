ChainBounty (BOUNTY) Tokenomics Få vigtig indsigt i ChainBounty (BOUNTY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ChainBounty (BOUNTY) Information Operating on blockchain technology, Sentinel Protocol harnesses collective cyber security intelligence to protect crypto assets against hackers, scams and fraud. Officiel hjemmeside: https://uppsalasecurity.com Køb BOUNTY nu!

ChainBounty (BOUNTY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ChainBounty (BOUNTY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 22.54M $ 22.54M $ 22.54M Samlet udbud $ 505.83M $ 505.83M $ 505.83M Cirkulerende forsyning $ 505.83M $ 505.83M $ 505.83M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22.54M $ 22.54M $ 22.54M Alle tiders Høj: $ 0.414779 $ 0.414779 $ 0.414779 Alle tiders Lav: $ 0.0071109 $ 0.0071109 $ 0.0071109 Nuværende pris: $ 0.04456219 $ 0.04456219 $ 0.04456219 Få mere at vide om ChainBounty (BOUNTY) pris

ChainBounty (BOUNTY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ChainBounty (BOUNTY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOUNTY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOUNTY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOUNTY's tokenomics, kan du udforske BOUNTY tokens live-pris!

