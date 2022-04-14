Chain of Legends (CLEG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Chain of Legends (CLEG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Chain of Legends (CLEG) Information Chain of Legends is a play-to-earn NFT game that you can: 1- Buy a land, build a CLEG token mine and start earning game tokens. 2- Directly sell tokens in exchanges or expand your empire by creating a Stone mine and an Iron mine to generate the resources that you need for your progress. 3- Build barracks and train troops. Explore the world, find dungeons, Kill monsters and collect treasuries. Troops gain experience and levels in every battle and adventure. 4- Fight with other players to occupy the treasure island and collect treasures. And defend the island you have occupied from other players' invasion. Fights are automated. Each user can use a strategy and set the formation of troops before the fight. And watch the battle replay. 5- There is a Marketplace where users can trade resources, troops, and lands. 6- Free to Play: Each user can get a free mine and land with low mining speed and capacity. And also by a referral program. Officiel hjemmeside: https://chainoflegends.com/ Køb CLEG nu!

Chain of Legends (CLEG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chain of Legends (CLEG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 28.76K $ 28.76K $ 28.76K Samlet udbud $ 623.57M $ 623.57M $ 623.57M Cirkulerende forsyning $ 68.33M $ 68.33M $ 68.33M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 262.42K $ 262.42K $ 262.42K Alle tiders Høj: $ 0.199246 $ 0.199246 $ 0.199246 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00042081 $ 0.00042081 $ 0.00042081 Få mere at vide om Chain of Legends (CLEG) pris

Chain of Legends (CLEG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chain of Legends (CLEG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CLEG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CLEG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CLEG's tokenomics, kan du udforske CLEG tokens live-pris!

