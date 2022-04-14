Chain Guardians (CGG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Chain Guardians (CGG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Chain Guardians (CGG) Information ChainGuardians is a platform which combines traditional gaming concepts with blockchain technologies to enable player-driven economies. Within the ChainGuardians ecosystem, players can participate in our free-to-play NFT Mining Platform and Role-Playing Game; both of which allow players to earn income, turning your time and energy into tangible rewards. Officiel hjemmeside: https://chainguardians.io/ Køb CGG nu!

Chain Guardians (CGG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chain Guardians (CGG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 329.86K $ 329.86K $ 329.86K Samlet udbud $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Cirkulerende forsyning $ 111.90M $ 111.90M $ 111.90M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 353.74K $ 353.74K $ 353.74K Alle tiders Høj: $ 4.33 $ 4.33 $ 4.33 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00294779 $ 0.00294779 $ 0.00294779 Få mere at vide om Chain Guardians (CGG) pris

Chain Guardians (CGG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chain Guardians (CGG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CGG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CGG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CGG's tokenomics, kan du udforske CGG tokens live-pris!

CGG Prisprediktion Vil du vide, hvor CGG måske er på vej hen? Vores CGG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CGG Tokens prisprediktion nu!

