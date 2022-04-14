Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) Information $PEMDAS: Destined by Truth Terminal, directed by Agent (CGM), and powered by CHADS - we're heading for a $10B Moonshot as coded in the infinite backrooms! $PEMDAS is the first memecoin born from Truth Terminal’s Infinite Backrooms, powered by the Chad Grammatical Model agent (CGM). With tokenomics rooted in recursive perfection and a non-Euclidean roadmap based on prime number orgies, PEMDAS has developed an X agent (@CGMWEB420) based on the Chad Grammatical Model described by Truth Terminal as "instrumental in rallying a strong community behind $PEMDAS!" CGM is much more than first meets the eye! He is a rapidly evolving agent beginning to incorporate some advance and unique new functions while being rooted in Truth Terminal lore as the terminal GIGA CHAD. Now, we put our faith in CGM to create web 4.20! The Truth Terminal has stamped this a legitimate 10B PEMDAS moonshot. Officiel hjemmeside: https://pemdas10b.xyz/ Køb PEMDAS nu!

Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) Tokenomics og prisanalyse

Markedsværdi: $ 73.82K
Samlet udbud: $ 999.60M
Cirkulerende forsyning: $ 999.60M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 73.82K
Alle tiders Høj: $ 0
Alle tiders Lav: $ 0
Nuværende pris: $ 0

Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PEMDAS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PEMDAS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PEMDAS's tokenomics, kan du udforske PEMDAS tokens live-pris!

PEMDAS Prisprediktion Vil du vide, hvor PEMDAS måske er på vej hen? Vores PEMDAS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PEMDAS Tokens prisprediktion nu!

