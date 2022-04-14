cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) Tokenomics Få vigtig indsigt i cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) Information Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provide services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives. Officiel hjemmeside: https://www.cygnus.finance/ Hvidbog: https://wiki.cygnus.finance/whitepaper Køb CGETH.HASHKEY nu!

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 886.81M $ 886.81M $ 886.81M Samlet udbud $ 199.93K $ 199.93K $ 199.93K Cirkulerende forsyning $ 199.93K $ 199.93K $ 199.93K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 886.81M $ 886.81M $ 886.81M Alle tiders Høj: $ 4,658.65 $ 4,658.65 $ 4,658.65 Alle tiders Lav: $ 1,430.7 $ 1,430.7 $ 1,430.7 Nuværende pris: $ 4,435.58 $ 4,435.58 $ 4,435.58 Få mere at vide om cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) pris

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CGETH.HASHKEY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CGETH.HASHKEY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CGETH.HASHKEY's tokenomics, kan du udforske CGETH.HASHKEY tokens live-pris!

CGETH.HASHKEY Prisprediktion Vil du vide, hvor CGETH.HASHKEY måske er på vej hen? Vores CGETH.HASHKEY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CGETH.HASHKEY Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!