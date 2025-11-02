UdvekslingDEX+
Den direkte CF Large Cap Index pris i dag er 11 USD. Følg med i realtid LCAP til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk LCAP prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

CF Large Cap Index Pris (LCAP)

Disse token-data stammer fra tredjeparter.
CF Large Cap Index (LCAP) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:12:17 (UTC+8)

CF Large Cap Index (LCAP) Prisoplysninger (USD)

CF Large Cap Index (LCAP) realtidsprisen er $11. I løbet af de sidste 24 timer har LCAP handlet mellem et lavpunkt på $ 10.9 og et højdepunkt på $ 11.08, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LCAPs højeste pris nogensinde er $ 13.34, mens den laveste pris nogensinde er $ 10.29.

Når det gælder kortsigtet performance, LCAP har ændret sig med +0.00% i løbet af den sidste time, +0.01% i løbet af 24 timer og -2.19% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

CF Large Cap Index (LCAP) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på CF Large Cap Index er $ 6.32M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LCAP er 574.52K, med et samlet udbud på 574521.0702404769. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.32M.

CF Large Cap Index (LCAP) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af CF Large Cap Index til USD $ +0.00056243.
I de sidste 30 dage var prisændringen af CF Large Cap Index til USD $ -1.6150915000.
I de sidste 60 dage var prisændringen af CF Large Cap Index til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af CF Large Cap Index til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00056243+0.01%
30 dage$ -1.6150915000-14.68%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er CF Large Cap Index (LCAP)

The CF Large Cap Index (LCAP )is a diversified onchain index of the largest, most liquid crypto assets. Its goal is to represent approximately 95% of the total market capitalization of the investable digital asset universe.

LCAP provides diversified exposure to multiple assets within a single product. It is rebalanced quarterly, following the methodology of CF Benchmarks, a leading regulated digital asset index provider, to maintain consistent and representative market exposure.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

CF Large Cap Index (LCAP) Ressource

CF Large Cap Index Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil CF Large Cap Index (LCAP) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine CF Large Cap Index (LCAP) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for CF Large Cap Index.

Tjek CF Large Cap Index prisprediktion nu!

LCAP til lokale valutaer

CF Large Cap Index (LCAP) Tokenomics

At forstå tokenomics for CF Large Cap Index (LCAP) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om LCAP Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om CF Large Cap Index (LCAP)

Hvor meget er CF Large Cap Index (LCAP) værd i dag?
Den direkte LCAP pris i USD er 11.0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle LCAP til USD pris?
Den aktuelle pris på LCAPtil USD er $ 11.0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af CF Large Cap Index?
Markedsværdien for LCAP er $ 6.32M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af LCAP?
Den cirkulerende forsyning af LCAP er 574.52K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på LCAP?
LCAP opnåede en ATH-pris på 13.34 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på LCAP?
LCAP så en ATL-pris på 10.29 USD.
Hvad er handelsvolumen for LCAP?
Direkte 24-timers handelsvolumen for LCAP er -- USD.
Bliver LCAP højere i år?
LCAP kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se LCAP prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:12:17 (UTC+8)

CF Large Cap Index (LCAP) Vigtige brancheopdateringer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

