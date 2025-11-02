CF Large Cap Index (LCAP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 10.9 $ 10.9 $ 10.9 24H lav $ 11.08 $ 11.08 $ 11.08 24H høj 24H lav $ 10.9$ 10.9 $ 10.9 24H høj $ 11.08$ 11.08 $ 11.08 All Time High $ 13.34$ 13.34 $ 13.34 Laveste pris $ 10.29$ 10.29 $ 10.29 Prisændring (1H) +0.00% Prisændring (1D) +0.01% Prisændring (7D) -2.19% Prisændring (7D) -2.19%

CF Large Cap Index (LCAP) realtidsprisen er $11. I løbet af de sidste 24 timer har LCAP handlet mellem et lavpunkt på $ 10.9 og et højdepunkt på $ 11.08, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LCAPs højeste pris nogensinde er $ 13.34, mens den laveste pris nogensinde er $ 10.29.

Når det gælder kortsigtet performance, LCAP har ændret sig med +0.00% i løbet af den sidste time, +0.01% i løbet af 24 timer og -2.19% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

CF Large Cap Index (LCAP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 6.32M$ 6.32M $ 6.32M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 6.32M$ 6.32M $ 6.32M Cirkulationsforsyning 574.52K 574.52K 574.52K Samlet Udbud 574,521.0702404769 574,521.0702404769 574,521.0702404769

Den nuværende markedsværdi på CF Large Cap Index er $ 6.32M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LCAP er 574.52K, med et samlet udbud på 574521.0702404769. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.32M.