CertaiK by Virtuals (CERTAI) Information CertaiK is a smart contract auditing agent built on Virtuals. It can provide direct audits on Solidity or Rust code through our web app on top of providing security analysis and live audits for trending projects on Twitter. We want to make smart contract auditing more accessible and equitable for everyone by providing free AI audits through CertaiK along with it's associated platforms. The movement to bring smart contract exploits to zero through 24/7 auditing and monitoring of on-chain security begins with CertaiK. Officiel hjemmeside: https://www.certaik.xyz/ Køb CERTAI nu!

CertaiK by Virtuals (CERTAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CertaiK by Virtuals (CERTAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 605.23K $ 605.23K $ 605.23K Samlet udbud $ 997.20M $ 997.20M $ 997.20M Cirkulerende forsyning $ 997.20M $ 997.20M $ 997.20M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 605.23K $ 605.23K $ 605.23K Alle tiders Høj: $ 0.01099858 $ 0.01099858 $ 0.01099858 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00060693 $ 0.00060693 $ 0.00060693 Få mere at vide om CertaiK by Virtuals (CERTAI) pris

CertaiK by Virtuals (CERTAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CertaiK by Virtuals (CERTAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CERTAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CERTAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CERTAI's tokenomics, kan du udforske CERTAI tokens live-pris!

CERTAI Prisprediktion Vil du vide, hvor CERTAI måske er på vej hen? Vores CERTAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CERTAI Tokens prisprediktion nu!

