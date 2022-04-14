Cerebrum (CBM) Tokenomics

Cerebrum (CBM) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Cerebrum (CBM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Cerebrum (CBM) Information

Introducing Cerebrum: a powerful ecosystem for Agentic AI, built on three core components: AI Agent Builder: Build, Customize, or Integrate Cerebrum's AI Agent Builder lets you create intelligent agents your way. Build from the ground up, customize existing templates, or bring your own agent (BYOA) like Deep Pavlov or ElizaOS. This component provides the foundation for your AI workforce, offering flexibility and control over agent creation. Hugging Face & Custom Tools: Open-Source Power and Data Access Cerebrum seamlessly integrates with Hugging Face, granting your agents access to the largest library of open-source Large Language Models (LLMs). This unlocks advanced AI capabilities, from natural language processing to code generation. Additionally, a custom framework enables agents to interact with your local data and live web data, expanding their knowledge and reach. Decentralized Hosting: Cost-Effective and Community-Powered Cerebrum's decentralized model hosting network distributes the computational load of running LLMs. Users contribute their devices, earning money while powering the network. This approach significantly reduces costs compared to traditional cloud services and makes powerful AI more accessible.

Officiel hjemmeside:
https://cerebrum.dev/
Hvidbog:
https://docs.cerebrum.dev/cerebrum

Cerebrum (CBM) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cerebrum (CBM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 20.14K
$ 20.14K$ 20.14K
Samlet udbud
$ 999.95M
$ 999.95M$ 999.95M
Cirkulerende forsyning
$ 999.95M
$ 999.95M$ 999.95M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 20.14K
$ 20.14K$ 20.14K
Alle tiders Høj:
$ 0.020536
$ 0.020536$ 0.020536
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0$ 0
Nuværende pris:
$ 0
$ 0$ 0

Cerebrum (CBM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Cerebrum (CBM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal CBM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange CBM tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår CBM's tokenomics, kan du udforske CBM tokens live-pris!

CBM Prisprediktion

Vil du vide, hvor CBM måske er på vej hen? Vores CBM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.