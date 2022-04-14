Cerebrum DAO (NEURON) Tokenomics
Cerebrum DAO implements novel funding mechanisms designed to traverse the so-called "Valley of Death" in brain research. We utilize community-based funding throughout all stages of development, from the inception of research to the point where medications or diagnostic products are ready for clinical implementation.
With 86 billion neurons in the human brain, each NEURON token represents a neuron in our brain and serves as the cognitive essence and neural blueprint within the Cerebrum DAO ecosystem. The NEURON tokens are earned by contributing work, data, IP, or funds to fuel the growth of Cerebrum DAO. The main goal for the creation of the NEURON token is to provide a truly decentralized governance model and sustainable growth of Cerebrum DAO’s network. That means creating an equally attractive network to contributors, entities, enterprises, service providers and the wider community. The NEURON token will be issued as a governance token.
The NEURON token has four primary governance uses:
- Voting on which IP projects receive funding from Cerebrum DAO
- Voting on the terms under which each project can receive funds
- Voting on key Cerebrum DAO governance matters (e.g. compensation policy, funding events, key strategic partnerships, governance board memberships, etc.)
- Voting on Cerebrum DAO treasury management policies
The NEURON token is initially deployed on the Ethereum Mainnet as an ERC-20 token. The choice of Ethereum Mainnet as our deployed chain is intentional. Leveraging Ethereum’s robust developer community, established ecosystem, and widespread adoption provide a solid foundation for the NEURON token’s initial phase
Cerebrum DAO (NEURON) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cerebrum DAO (NEURON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Cerebrum DAO (NEURON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Cerebrum DAO (NEURON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal NEURON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange NEURON tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår NEURON's tokenomics, kan du udforske NEURON tokens live-pris!
NEURON Prisprediktion
Vil du vide, hvor NEURON måske er på vej hen? Vores NEURON prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.