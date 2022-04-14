Cerebrum DAO (NEURON) Tokenomics

Cerebrum DAO (NEURON) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Cerebrum DAO (NEURON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Cerebrum DAO (NEURON) Information

Cerebrum DAO implements novel funding mechanisms designed to traverse the so-called "Valley of Death" in brain research. We utilize community-based funding throughout all stages of development, from the inception of research to the point where medications or diagnostic products are ready for clinical implementation.

With 86 billion neurons in the human brain, each NEURON token represents a neuron in our brain and serves as the cognitive essence and neural blueprint within the Cerebrum DAO ecosystem. The NEURON tokens are earned by contributing work, data, IP, or funds to fuel the growth of Cerebrum DAO. The main goal for the creation of the NEURON token is to provide a truly decentralized governance model and sustainable growth of Cerebrum DAO’s network. That means creating an equally attractive network to contributors, entities, enterprises, service providers and the wider community. The NEURON token will be issued as a governance token.

The NEURON token has four primary governance uses:

  • Voting on which IP projects receive funding from Cerebrum DAO
  • Voting on the terms under which each project can receive funds
  • Voting on key Cerebrum DAO governance matters (e.g. compensation policy, funding events, key strategic partnerships, governance board memberships, etc.)
  • Voting on Cerebrum DAO treasury management policies

The NEURON token is initially deployed on the Ethereum Mainnet as an ERC-20 token. The choice of Ethereum Mainnet as our deployed chain is intentional. Leveraging Ethereum’s robust developer community, established ecosystem, and widespread adoption provide a solid foundation for the NEURON token’s initial phase

https://cerebrumdao.com/
https://assets-global.website-files.com/65606a50e1938cd3d2a5762e/66267ab7b2fa5ce68d7f0901_Cerebrum%20DAO%20Whitepaper%20v1.3.pdf

Cerebrum DAO (NEURON) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cerebrum DAO (NEURON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 4.78M
$ 4.78M
Samlet udbud
$ 86.00B
$ 86.00B
Cirkulerende forsyning
$ 25.22B
$ 25.22B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 16.30M
$ 16.30M
Alle tiders Høj:
$ 0.00152718
$ 0.00152718
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00018972
$ 0.00018972

Cerebrum DAO (NEURON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Cerebrum DAO (NEURON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal NEURON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange NEURON tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår NEURON's tokenomics, kan du udforske NEURON tokens live-pris!

NEURON Prisprediktion

Vil du vide, hvor NEURON måske er på vej hen? Vores NEURON prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

