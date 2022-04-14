Cerebrum DAO (NEURON) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cerebrum DAO (NEURON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cerebrum DAO (NEURON) Information Cerebrum DAO implements novel funding mechanisms designed to traverse the so-called "Valley of Death" in brain research. We utilize community-based funding throughout all stages of development, from the inception of research to the point where medications or diagnostic products are ready for clinical implementation. With 86 billion neurons in the human brain, each NEURON token represents a neuron in our brain and serves as the cognitive essence and neural blueprint within the Cerebrum DAO ecosystem. The NEURON tokens are earned by contributing work, data, IP, or funds to fuel the growth of Cerebrum DAO. The main goal for the creation of the NEURON token is to provide a truly decentralized governance model and sustainable growth of Cerebrum DAO’s network. That means creating an equally attractive network to contributors, entities, enterprises, service providers and the wider community. The NEURON token will be issued as a governance token. The NEURON token has four primary governance uses: Voting on which IP projects receive funding from Cerebrum DAO

Voting on the terms under which each project can receive funds

Voting on key Cerebrum DAO governance matters (e.g. compensation policy, funding events, key strategic partnerships, governance board memberships, etc.)

Voting on Cerebrum DAO treasury management policies The NEURON token is initially deployed on the Ethereum Mainnet as an ERC-20 token. The choice of Ethereum Mainnet as our deployed chain is intentional. Leveraging Ethereum’s robust developer community, established ecosystem, and widespread adoption provide a solid foundation for the NEURON token’s initial phase Officiel hjemmeside: https://cerebrumdao.com/ Hvidbog: https://assets-global.website-files.com/65606a50e1938cd3d2a5762e/66267ab7b2fa5ce68d7f0901_Cerebrum%20DAO%20Whitepaper%20v1.3.pdf Køb NEURON nu!

Cerebrum DAO (NEURON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cerebrum DAO (NEURON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.78M $ 4.78M $ 4.78M Samlet udbud $ 86.00B $ 86.00B $ 86.00B Cirkulerende forsyning $ 25.22B $ 25.22B $ 25.22B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.30M $ 16.30M $ 16.30M Alle tiders Høj: $ 0.00152718 $ 0.00152718 $ 0.00152718 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00018972 $ 0.00018972 $ 0.00018972 Få mere at vide om Cerebrum DAO (NEURON) pris

Cerebrum DAO (NEURON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cerebrum DAO (NEURON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NEURON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NEURON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NEURON's tokenomics, kan du udforske NEURON tokens live-pris!

NEURON Prisprediktion Vil du vide, hvor NEURON måske er på vej hen? Vores NEURON prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NEURON Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!