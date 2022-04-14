Cerebro (CRX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cerebro (CRX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cerebro (CRX) Information Powered by our Novel CCC (Cross-Chain-Communication Protocol) & zkSync layer for privacy and settling transactions, Cerebro is a mighty addition to have in every trades toolbox. Cerebro Bot provides one access point to trade tokens across all supported chains, eliminating the need for traders to interact with multiple wallets, exchanges, or bridges. Simple commands allow users to perform complex cross-chain swaps without leaving the bot interface. Utilizing a proprietary routing protocol, Cerebro Bot optimizes the transaction flow by: Automatically detecting the token’s native chain.

Finding the best route for the swap across chains.

Executing the trade without the user needing to manage multiple steps. Example: Buy a ERC-20 Token (Pepe) with SOL (On solana network) Officiel hjemmeside: http://cerebro.bot/ Køb CRX nu!

Cerebro (CRX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cerebro (CRX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 38.10K $ 38.10K $ 38.10K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 38.10K $ 38.10K $ 38.10K Alle tiders Høj: $ 0.602236 $ 0.602236 $ 0.602236 Alle tiders Lav: $ 0.00216278 $ 0.00216278 $ 0.00216278 Nuværende pris: $ 0.00382029 $ 0.00382029 $ 0.00382029 Få mere at vide om Cerebro (CRX) pris

Cerebro (CRX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cerebro (CRX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CRX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CRX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CRX's tokenomics, kan du udforske CRX tokens live-pris!

CRX Prisprediktion Vil du vide, hvor CRX måske er på vej hen? Vores CRX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CRX Tokens prisprediktion nu!

