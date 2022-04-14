Cerebro (CRX) Tokenomics

Cerebro (CRX) Tokenomics
Cerebro (CRX) Information

Powered by our Novel CCC (Cross-Chain-Communication Protocol) & zkSync layer for privacy and settling transactions, Cerebro is a mighty addition to have in every trades toolbox.

Cerebro Bot provides one access point to trade tokens across all supported chains, eliminating the need for traders to interact with multiple wallets, exchanges, or bridges.

Simple commands allow users to perform complex cross-chain swaps without leaving the bot interface.

Utilizing a proprietary routing protocol, Cerebro Bot optimizes the transaction flow by:

  • Automatically detecting the token’s native chain.

  • Finding the best route for the swap across chains.

  • Executing the trade without the user needing to manage multiple steps.

Example: Buy a ERC-20 Token (Pepe) with SOL (On solana network)

Officiel hjemmeside:
http://cerebro.bot/

Cerebro (CRX) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cerebro (CRX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 38.10K
$ 38.10K
Samlet udbud
$ 10.00M
$ 10.00M
Cirkulerende forsyning
$ 10.00M
$ 10.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 38.10K
$ 38.10K
Alle tiders Høj:
$ 0.602236
$ 0.602236
Alle tiders Lav:
$ 0.00216278
$ 0.00216278
Nuværende pris:
$ 0.00382029
$ 0.00382029

Cerebro (CRX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Cerebro (CRX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal CRX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange CRX tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår CRX's tokenomics, kan du udforske CRX tokens live-pris!

CRX Prisprediktion

Vil du vide, hvor CRX måske er på vej hen? Vores CRX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.