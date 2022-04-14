CEREAL (CEP) Tokenomics Få vigtig indsigt i CEREAL (CEP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CEREAL (CEP) Information DRM tokens are value transmission means used in DoDream Chain and are the basic units that operate by smart contracts. Users can use a variety of services provided through DoDream Chain, such as matching, inquiry, and purchase, as DRM tokens. Users of various nationalities can trade between individuals without remittance or exchange fees. By leaving token’s transaction details, users can receive proven services and information and secure a transparent reputation. Officiel hjemmeside: http://ir.dodream.io/ Køb CEP nu!

CEREAL (CEP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CEREAL (CEP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 165.45K $ 165.45K $ 165.45K Samlet udbud $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Cirkulerende forsyning $ 180.11M $ 180.11M $ 180.11M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 229.65K $ 229.65K $ 229.65K Alle tiders Høj: $ 0.30406 $ 0.30406 $ 0.30406 Alle tiders Lav: $ 0.00088003 $ 0.00088003 $ 0.00088003 Nuværende pris: $ 0.0009177 $ 0.0009177 $ 0.0009177 Få mere at vide om CEREAL (CEP) pris

CEREAL (CEP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CEREAL (CEP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CEP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CEP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CEP's tokenomics, kan du udforske CEP tokens live-pris!

