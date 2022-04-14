CERBEROGE (CERBER) Tokenomics Få vigtig indsigt i CERBEROGE (CERBER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CERBEROGE (CERBER) Information Welcome to the Cerberoge Solana Telegram Trading Bot documentation. This bot is designed to help you trade on the Solana blockchain through Telegram. Whether you're a novice or an experienced trader, our bot provides the tools you need to execute trades efficiently and effectively. A Revolutionary Meme Coin on Solana CERBEROGE is not just another meme coin—it's a groundbreaking project set to revolutionize the Solana ecosystem and the broader crypto world. Inspired by the legendary three-headed dog, Cerberus, CERBEROGE brings together the power of three cutting-edge trading bots, each designed to deliver unparalleled performance and user experience. With CERBEROGE, you're not just investing in a token; you're investing in a suite of powerful tools that will redefine your trading strategies. Officiel hjemmeside: https://cerberoge.com/ Køb CERBER nu!

CERBEROGE (CERBER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CERBEROGE (CERBER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.74K $ 10.74K $ 10.74K Samlet udbud $ 124.98T $ 124.98T $ 124.98T Cirkulerende forsyning $ 124.98T $ 124.98T $ 124.98T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.74K $ 10.74K $ 10.74K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om CERBEROGE (CERBER) pris

CERBEROGE (CERBER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CERBEROGE (CERBER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CERBER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CERBER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CERBER's tokenomics, kan du udforske CERBER tokens live-pris!

CERBER Prisprediktion Vil du vide, hvor CERBER måske er på vej hen? Vores CERBER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

