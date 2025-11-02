Centric Swap (CNS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01873632$ 0.01873632 $ 0.01873632 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.20% Prisændring (1D) +4.73% Prisændring (7D) -0.14% Prisændring (7D) -0.14%

Centric Swap (CNS) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har CNS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CNSs højeste pris nogensinde er $ 0.01873632, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, CNS har ændret sig med -0.20% i løbet af den sidste time, +4.73% i løbet af 24 timer og -0.14% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Centric Swap (CNS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 35.53K$ 35.53K $ 35.53K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 35.53K$ 35.53K $ 35.53K Cirkulationsforsyning 369.59B 369.59B 369.59B Samlet Udbud 369,592,121,791.1336 369,592,121,791.1336 369,592,121,791.1336

Den nuværende markedsværdi på Centric Swap er $ 35.53K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CNS er 369.59B, med et samlet udbud på 369592121791.1336. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 35.53K.