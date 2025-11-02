UdvekslingDEX+
Den direkte Centric Swap pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid CNS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CNS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om CNS

CNS Prisinfo

Hvad er CNS

CNS Officiel hjemmeside

CNS Tokenomics

CNS Prisprognose

Centric Swap Logo

Centric Swap Pris (CNS)

Ikke noteret

1 CNS til USD direkte pris:

--
----
+6.10%1D
USD
Centric Swap (CNS) Live prisdiagram
Centric Swap (CNS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01873632
$ 0.01873632$ 0.01873632

$ 0
$ 0$ 0

-0.20%

+4.73%

-0.14%

-0.14%

Centric Swap (CNS) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har CNS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CNSs højeste pris nogensinde er $ 0.01873632, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, CNS har ændret sig med -0.20% i løbet af den sidste time, +4.73% i løbet af 24 timer og -0.14% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Centric Swap (CNS) Markedsinformation

$ 35.53K
$ 35.53K$ 35.53K

--
----

$ 35.53K
$ 35.53K$ 35.53K

369.59B
369.59B 369.59B

369,592,121,791.1336
369,592,121,791.1336 369,592,121,791.1336

Den nuværende markedsværdi på Centric Swap er $ 35.53K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CNS er 369.59B, med et samlet udbud på 369592121791.1336. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 35.53K.

Centric Swap (CNS) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Centric Swap til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Centric Swap til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Centric Swap til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Centric Swap til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+4.73%
30 dage$ 0-9.26%
60 dage$ 0-54.65%
90 dage$ 0--

Hvad er Centric Swap (CNS)

What Is Centric Swap (CNS)?

Centric Swap (CNS) was first conceived in December 2017. CNS is a Binance Smart Chain-based token that serves as the Centric Network’s on- and off-ramp. Centric Network itself is a dual-cryptocurrency payment network. CNS can be traded freely on cryptocurrency exchanges and offers users access to Centric Rise (CNR) along with liquidity. A decentralized protocol governs the exchange between these tokens and self-regulates the supply to meet the changes in demand. The vision of Centric is to alleviate what they see as the largest obstacle to the mass adoption of cryptocurrencies, which is price volatility. The Centric Foundation was established to advance the adoption of Centric Rise (CNR) and Centric Swap (CNS). Centric has a dual-token model that rewards adoption and stabilizes over time due to its self-regulating supply. The idea behind the model is that, when a user purchases Centric Swap from a trusted cryptocurrency exchange, they can convert it to Centric Rise and benefit from its hourly growth. This leads to the fact that at every moment when the Centric Rise is worth slightly more than Centric Swap, the user can convert CNR back to CNS and reap the rewards. This dual token system creates the conditions for a synthetic stable currency and can regulate the supply of Centric Rise to drive the market price of Centric Swap towards $1.

What Makes Centric Swap Unique?

The two tokens that make up the Centric dual-token model include the Centric Rise (CNR) and the Centric Swap (CNS). CNR trades at a fixed price and has hourly growth, while CNS trades at the price set by the market. At any point in time, Centric Rise can be redeemed for Centric Swap and vice versa. Holding Centric Rise grants a user predetermined hourly earnings on their investment in Centric Swap, ensured by the fact that the value of Centric Rise is constantly increasing in relation to Centric Swap. CNR trades at a predetermined price that is enforced by the Centric protocol and increases every hour when the protocol self-balances. 1 CNS will always convert to CNR at a fixed exchange rate of $1 USD of CNR. In other words, Centric Rise (CNR) stores value, is a transactional currency, has a deflationary supply and an inflationary price and an hourly yield. Centric Swap (CNS) has liquidity, is traded on exchanges, has an elastic supply and a demand indicator. The Centric Protocol governs the token exchange, regulates the supply, is immutable, is censorship-resistant and is independently audited.

How Is the Centric Swap Network Secured?

The Centric Protocol is governed by the Centric Rise smart contract. CNR and CNS are based on the BSC blockchain’s BEP20 standard. Centric Wallet is available where users can store their Centric Rise and Centric Swap. It has features that were specifically designed for these tokens.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Centric Swap (CNS) Ressource

Officiel hjemmeside

Centric Swap Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Centric Swap (CNS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Centric Swap (CNS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Centric Swap.

Tjek Centric Swap prisprediktion nu!

CNS til lokale valutaer

Centric Swap (CNS) Tokenomics

At forstå tokenomics for Centric Swap (CNS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CNS Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Centric Swap (CNS)

Hvor meget er Centric Swap (CNS) værd i dag?
Den direkte CNS pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CNS til USD pris?
Den aktuelle pris på CNStil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Centric Swap?
Markedsværdien for CNS er $ 35.53K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CNS?
Den cirkulerende forsyning af CNS er 369.59B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CNS?
CNS opnåede en ATH-pris på 0.01873632 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CNS?
CNS så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for CNS?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CNS er -- USD.
Bliver CNS højere i år?
CNS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CNS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

