Central Doge Republic Meme (CDR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Central Doge Republic Meme (CDR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Central Doge Republic Meme (CDR) Information CDR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central Doge Republic Meme and supported by DogeCoin itself. CDR Meme is intended to serve as a symbol and support for the ideals represented by the Central Doge Republic Meme. $CDR is not designed to be, nor should it be considered, an investment opportunity, investment contract, or security of any kind. Officiel hjemmeside: https://pump.fun/coin/ANPSUN2NSA25w47r3U4NxQitHWCSSzgz4grzTL34pump Køb CDR nu!

Central Doge Republic Meme (CDR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Central Doge Republic Meme (CDR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.58K $ 3.58K $ 3.58K Samlet udbud $ 998.37M $ 998.37M $ 998.37M Cirkulerende forsyning $ 998.37M $ 998.37M $ 998.37M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.58K $ 3.58K $ 3.58K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Central Doge Republic Meme (CDR) pris

Central Doge Republic Meme (CDR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Central Doge Republic Meme (CDR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CDR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CDR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CDR's tokenomics, kan du udforske CDR tokens live-pris!

CDR Prisprediktion Vil du vide, hvor CDR måske er på vej hen? Vores CDR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CDR Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!