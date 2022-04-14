Celo Nigerian Naira (CNGN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Celo Nigerian Naira (CNGN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Celo Nigerian Naira (CNGN) Information cNGN is a Nigerian Naira stablecoin. Like all Mento stablecoins cNGN is a fully open-source and decentralized stablecoin. cNGN is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins. Officiel hjemmeside: https://www.mento.org/ Hvidbog: https://github.com/mento-protocol/whitepaper Køb CNGN nu!

Celo Nigerian Naira (CNGN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Celo Nigerian Naira (CNGN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.95K $ 13.95K $ 13.95K Samlet udbud $ 21.52M $ 21.52M $ 21.52M Cirkulerende forsyning $ 21.52M $ 21.52M $ 21.52M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.95K $ 13.95K $ 13.95K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00064824 $ 0.00064824 $ 0.00064824 Få mere at vide om Celo Nigerian Naira (CNGN) pris

Celo Nigerian Naira (CNGN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Celo Nigerian Naira (CNGN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CNGN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CNGN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CNGN's tokenomics, kan du udforske CNGN tokens live-pris!

CNGN Prisprediktion Vil du vide, hvor CNGN måske er på vej hen? Vores CNGN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CNGN Tokens prisprediktion nu!

