Celo Japanese Yen (CJPY) Information cJPY is a Japanese Yen stablecoin. Like all Mento stablecoins cJPY is a fully open-source and decentralized stablecoin. cJPY is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins. Officiel hjemmeside: https://www.mento.org/ Hvidbog: https://github.com/mento-protocol/whitepaper Køb CJPY nu!

Celo Japanese Yen (CJPY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Celo Japanese Yen (CJPY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 27.20K $ 27.20K $ 27.20K Samlet udbud $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M Cirkulerende forsyning $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.20K $ 27.20K $ 27.20K Alle tiders Høj: $ 0.00700741 $ 0.00700741 $ 0.00700741 Alle tiders Lav: $ 0.00660741 $ 0.00660741 $ 0.00660741 Nuværende pris: $ 0.00677192 $ 0.00677192 $ 0.00677192 Få mere at vide om Celo Japanese Yen (CJPY) pris

Celo Japanese Yen (CJPY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Celo Japanese Yen (CJPY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CJPY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CJPY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CJPY's tokenomics, kan du udforske CJPY tokens live-pris!

CJPY Prisprediktion Vil du vide, hvor CJPY måske er på vej hen? Vores CJPY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CJPY Tokens prisprediktion nu!

