Celo Dollar (CUSD) Information Celo Dollars (cUSD) are a stable asset that follows the US Dollar. With cUSD you can share money faster, cheaper, and more easily on your mobile phone. cUSD is on the Celo blockchain and is ERC 20 compatible. Officiel hjemmeside: https://celo.org/ Køb CUSD nu!

Celo Dollar (CUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Celo Dollar (CUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 35.57M $ 35.57M $ 35.57M Samlet udbud $ 35.55M $ 35.55M $ 35.55M Cirkulerende forsyning $ 35.55M $ 35.55M $ 35.55M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 35.57M $ 35.57M $ 35.57M Alle tiders Høj: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Alle tiders Lav: $ 0.886584 $ 0.886584 $ 0.886584 Nuværende pris: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Få mere at vide om Celo Dollar (CUSD) pris

Celo Dollar (CUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Celo Dollar (CUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CUSD's tokenomics, kan du udforske CUSD tokens live-pris!

CUSD Prisprediktion Vil du vide, hvor CUSD måske er på vej hen? Vores CUSD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CUSD Tokens prisprediktion nu!

