CELLULA (CELA) Tokenomics

CELLULA (CELA) Information What Is Cellula? Cellula is pioneering a programmable incentive layer that is transforming asset issuance on the Ethereum Virtual Machine (EVM) ecosystem by third party projects building out their digital asset tokenomics distribution. At the core of Cellula's innovation is its virtual Proof-of-Work (vPOW) consensus mechanism, which combines principles from Conway's Game of Life, Variable Rate GDAs Algorithm, and Game Theory. What Is the CELA Token? $CELA is central to the Cellula ecosystem, serving as a multifaceted asset that fuels BitLife and facilitates staking participation. The design of $CELA ensures that as the Cellula ecosystem expands, its utility value increases, aligning the interests of token holders, and the team. The utility of the $CELA token will be introduced in different stages of Cellula, including but not limited to the following functions: Minting BitLife: BitMiners can spend a certain amount of $CELA to mint their 4x4 BitLife; only BitMiners can mint 4x4 BitLife.

Charging BitLife: Users who hold BitLife will need to use $CELA to charge in order to gain $esCELA.

Charging BitLife: Users who hold BitLife will need to use $CELA to charge in order to gain $esCELA.

Staking Rewards: Users can stake $CELA in the $CELA staking pool, BitMiners can stake to earn BitLife minting rights, BitAgent can stake to earn BitLife selling rights. Additionally, the Cellula team is exploring more ways to enhance the utility of $CELA, increasing its value and incentive for users. Officiel hjemmeside: https://www.cellula.life/

CELLULA (CELA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CELLULA (CELA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 51.55K $ 51.55K $ 51.55K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 62.00M $ 62.00M $ 62.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 831.36K $ 831.36K $ 831.36K Alle tiders Høj: $ 0.071922 $ 0.071922 $ 0.071922 Alle tiders Lav: $ 0.00035314 $ 0.00035314 $ 0.00035314 Nuværende pris: $ 0.00083069 $ 0.00083069 $ 0.00083069 Få mere at vide om CELLULA (CELA) pris

CELLULA (CELA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CELLULA (CELA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CELA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CELA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CELA's tokenomics, kan du udforske CELA tokens live-pris!

