Cellex (CELLEX) Information Cellex is a decentralized launch platform designed to enable transparent and structured token distribution. By using a unique system of time-locked Cells organized into Clusters, Cellex ensures fair access for all participants while preventing sniping and early dumping. Projects can define their own launch parameters, including pricing, unlock schedules, and market cap targets, allowing for customizable and secure token launches. Built on Ethereum with future Solana integration planned, Cellex provides both builders and investors with a predictable, tamper-proof, and equitable launch environment. Officiel hjemmeside: https://cellex.io/ Hvidbog: https://whitepaper.cellex.io/ Køb CELLEX nu!

Cellex (CELLEX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cellex (CELLEX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 243.56K $ 243.56K $ 243.56K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 243.56K $ 243.56K $ 243.56K Alle tiders Høj: $ 0.01026336 $ 0.01026336 $ 0.01026336 Alle tiders Lav: $ 0.00109474 $ 0.00109474 $ 0.00109474 Nuværende pris: $ 0.00244063 $ 0.00244063 $ 0.00244063 Få mere at vide om Cellex (CELLEX) pris

Cellex (CELLEX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cellex (CELLEX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CELLEX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CELLEX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CELLEX's tokenomics, kan du udforske CELLEX tokens live-pris!

