In 2022, a young Californian girl's pet goat, Cedar, was auctioned at a fair. When the family tried to save him, sheriff's deputies tracked him down and took him back to be slaughtered, sparking public outrage over animal rights and officials' actions. Cedar the Goat is on a quest to ensure no voice - human or animal - goes unheard. This goat is ready to take on the establishment, embodying the idea that resilience and freedom should be accessible to all.

Cedar the Goat (CEDAR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cedar the Goat (CEDAR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 22.68K $ 22.68K $ 22.68K Samlet udbud $ 998.97M $ 998.97M $ 998.97M Cirkulerende forsyning $ 998.97M $ 998.97M $ 998.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22.68K $ 22.68K $ 22.68K Alle tiders Høj: $ 0.00174949 $ 0.00174949 $ 0.00174949 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Cedar the Goat (CEDAR) pris

Cedar the Goat (CEDAR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cedar the Goat (CEDAR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CEDAR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CEDAR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CEDAR's tokenomics, kan du udforske CEDAR tokens live-pris!

