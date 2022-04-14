cCOP (CCOP) Tokenomics Få vigtig indsigt i cCOP (CCOP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

cCOP (CCOP) Information The cCOP is a Mento stablecoin launched by a community initiative from Celo Colombia DAO that tracks the value of the Colombian Peso. The launch of cCOP not only reflects a direct connection to the Colombian Peso, but also symbolizes the community’s commitment to empowering Colombian users and fueling economic growth through decentralized technology. Similar to all other Mento stablecoins cCOP is fully smart contract based, overcollateralized, transparent, and governed by the community. Officiel hjemmeside: https://www.mento.org/ Hvidbog: https://github.com/mento-protocol/whitepaper Køb CCOP nu!

cCOP (CCOP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for cCOP (CCOP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 84.22K $ 84.22K $ 84.22K Samlet udbud $ 342.26M $ 342.26M $ 342.26M Cirkulerende forsyning $ 342.26M $ 342.26M $ 342.26M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 84.22K $ 84.22K $ 84.22K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00024622 $ 0.00024622 $ 0.00024622 Få mere at vide om cCOP (CCOP) pris

cCOP (CCOP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for cCOP (CCOP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CCOP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CCOP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CCOP's tokenomics, kan du udforske CCOP tokens live-pris!

