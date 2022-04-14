Cats N Cars (CNC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cats N Cars (CNC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cats N Cars (CNC) Information At Cats N Cars, we offer opportunities to win luxury supercars which are given away at specific market cap milestones to encourage stable price appreciation. Our mission-driven token, inspired by the spirit of Cars N Coffee events and our love for feline friends, aims to reshape the crypto culture with a blend of purpose and fun. By rewarding our community through exciting supercar giveaways and fostering engagement, we strive to create an enjoyable and impactful experience for all our holders. The team prides itself on transparency and provides regular updates to the CNC community via social channels. Officiel hjemmeside: https://www.catsncars.com Køb CNC nu!

Cats N Cars (CNC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cats N Cars (CNC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 31.87K $ 31.87K $ 31.87K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 721.05M $ 721.05M $ 721.05M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 44.19K $ 44.19K $ 44.19K Alle tiders Høj: $ 0.00733589 $ 0.00733589 $ 0.00733589 Alle tiders Lav: $ 0.00002528 $ 0.00002528 $ 0.00002528 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Cats N Cars (CNC) pris

Cats N Cars (CNC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cats N Cars (CNC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CNC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CNC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CNC's tokenomics, kan du udforske CNC tokens live-pris!

