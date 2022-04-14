catownkimono (COK) Tokenomics Få vigtig indsigt i catownkimono (COK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

catownkimono (COK) Information $COK was born two days after its sibling $WIF. Both birthed by the same legendary DEV Patrick Bateman. Launching back in November 2023, $COK ignited the cat meme season on Solana this bull run, though it struggled to survive. Through the community-driven force of a CTO (Community Take Over), $COK was brought back to life in May 2024 - though the $COK was in desperate need of a new attire. The cat decided to embrace the culture, and to put on the Kimono. Officiel hjemmeside: https://catownkimono.com/

catownkimono (COK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for catownkimono (COK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 281.35K $ 281.35K $ 281.35K Samlet udbud $ 998.44B $ 998.44B $ 998.44B Cirkulerende forsyning $ 998.44B $ 998.44B $ 998.44B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 281.35K $ 281.35K $ 281.35K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om catownkimono (COK) pris

catownkimono (COK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for catownkimono (COK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COK's tokenomics, kan du udforske COK tokens live-pris!

