Catheon Gaming (CATHEON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00003148 24H høj $ 0.00003528 All Time High $ 0.0200027 Laveste pris $ 0.0000112 Prisændring (1H) +0.57% Prisændring (1D) +10.82% Prisændring (7D) -26.22%

Catheon Gaming (CATHEON) realtidsprisen er $0.00003489. I løbet af de sidste 24 timer har CATHEON handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00003148 og et højdepunkt på $ 0.00003528, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CATHEONs højeste pris nogensinde er $ 0.0200027, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0000112.

Når det gælder kortsigtet performance, CATHEON har ændret sig med +0.57% i løbet af den sidste time, +10.82% i løbet af 24 timer og -26.22% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Catheon Gaming (CATHEON) Markedsinformation

Markedsværdi $ 55.35K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 345.89K Cirkulationsforsyning 1.60B Samlet Udbud 10,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Catheon Gaming er $ 55.35K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CATHEON er 1.60B, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 345.89K.