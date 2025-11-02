Catheon Gaming Pris (CATHEON)
+0.57%
+10.82%
-26.22%
-26.22%
Catheon Gaming (CATHEON) realtidsprisen er $0.00003489. I løbet af de sidste 24 timer har CATHEON handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00003148 og et højdepunkt på $ 0.00003528, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CATHEONs højeste pris nogensinde er $ 0.0200027, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0000112.
Når det gælder kortsigtet performance, CATHEON har ændret sig med +0.57% i løbet af den sidste time, +10.82% i løbet af 24 timer og -26.22% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på Catheon Gaming er $ 55.35K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CATHEON er 1.60B, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 345.89K.
I løbet af i dag var prisændringen af Catheon Gaming til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Catheon Gaming til USD $ -0.0000181003.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Catheon Gaming til USD $ -0.0000276383.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Catheon Gaming til USD $ -0.00007822067036797044.
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ 0
|+10.82%
|30 dage
|$ -0.0000181003
|-51.87%
|60 dage
|$ -0.0000276383
|-79.21%
|90 dage
|$ -0.00007822067036797044
|-69.15%
Recognised by KPMG & HSBC as one of the top 10 fastest growing Emerging Giants in Asia, Artisse Interactive is a leader in utilizing disruptive AI and blockchain technologies to reshape traditional industries.
Artisse can deliver hyper realistic imagery at scale by combining leading generative AI technology, a global licensed talent pool and finished art services. Our consumer app is the world's first AI-driven photography app that allows users to create entirely new, personalized photos instantly. Since launched, it has been ranked as the top new photo app in 20 countries and featured in TechCrunch, Daily Mail, and Forbes.
Artisse offers business solutions across numerous sectors such as advertising, modeling, lifestyle, tourism, and intellectual property, focusing on leveraging image AI to bring a transformative edge to conventional practices in these industries. Artisse expands creative horizons, scales operations and delivers unique variations at scale for companies to connect meaningfully with their customers.
Artisse Gaming is our comprehensive blockchain gaming ecosystem with one of the largest portfolios in the industry, bringing technical, gaming, and marketing expertise to provide Web3 game development, publishing, distribution (via the Artisse Game Center), advisory, and metaverse services. We are the leading Web3 partner of choice for leading traditional game developers and the platform of choice to incubate and launch “best-in-class” blockchain games and bring them to the widest possible audience.
|Tid (UTC+8)
|Type
|Information
|11-01 15:13:00
|Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
|11-01 13:14:00
|Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
|10-31 18:37:21
|Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
|10-31 15:48:21
|Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
|10-31 05:09:00
|Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
|10-31 01:38:24
|Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden
