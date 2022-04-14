Cathena Gold (CGO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cathena Gold (CGO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cathena Gold (CGO) Information Cathena Gold is the main driving factor and in-game currency for the Web3 game Knights of Cathena. Use it to collect NFT-Items, upgrade your troops, and increase your rank. Officiel hjemmeside: https://knights-of-cathena.com/ Hvidbog: https://litepaper.knights-of-cathena.com Køb CGO nu!

Cathena Gold (CGO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cathena Gold (CGO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 40.02K $ 40.02K $ 40.02K Samlet udbud $ 108.44B $ 108.44B $ 108.44B Cirkulerende forsyning $ 12.11B $ 12.11B $ 12.11B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 358.28K $ 358.28K $ 358.28K Alle tiders Høj: $ 0.0001359 $ 0.0001359 $ 0.0001359 Alle tiders Lav: $ 0.00000279 $ 0.00000279 $ 0.00000279 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Cathena Gold (CGO) pris

Cathena Gold (CGO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cathena Gold (CGO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CGO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CGO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CGO's tokenomics, kan du udforske CGO tokens live-pris!

