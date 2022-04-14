CatGPT (CATGPT) Tokenomics Få vigtig indsigt i CatGPT (CATGPT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CatGPT (CATGPT) Information CatGPT is a unique community token project that serves not only as a token but also as the soul companion of the community. CatGPT is a virtual cat equipped with advanced artificial intelligence, inspired by humans' deep affection for pet cats and the pursuit of artificial intelligence technology. Its core function is to serve as the community's assistant and customer service. Whenever community members need help, CatGPT appears promptly, answering questions and providing support with its wise and friendly language. However, CatGPT's capabilities extend beyond this; through continuous learning, it adapts to the specific needs of the community, becoming an omnipresent community universal robot. As CatGPT evolves, it takes on more roles: from game guides to organizers of community activities, and even a virtual pet on certain occasions. Through its unique interactive approach, CatGPT enhances the connections between community members, making the atmosphere on the chatai platform more lively and enjoyable. Over time, CatGPT has become an indispensable part of the community, making it warmer and more inclusive. The CatGPT token serves as a means for community members to express gratitude, reward contributions, or exchange value, fostering mutual support and growth within the community. Officiel hjemmeside: https://www.fairlaunch.me/detail Køb CATGPT nu!

CatGPT (CATGPT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CatGPT (CATGPT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 706.54K $ 706.54K $ 706.54K Samlet udbud $ 4.83B $ 4.83B $ 4.83B Cirkulerende forsyning $ 4.83B $ 4.83B $ 4.83B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 706.54K $ 706.54K $ 706.54K Alle tiders Høj: $ 0.00722966 $ 0.00722966 $ 0.00722966 Alle tiders Lav: $ 0.00007157 $ 0.00007157 $ 0.00007157 Nuværende pris: $ 0.00014669 $ 0.00014669 $ 0.00014669 Få mere at vide om CatGPT (CATGPT) pris

CatGPT (CATGPT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CatGPT (CATGPT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CATGPT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CATGPT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CATGPT's tokenomics, kan du udforske CATGPT tokens live-pris!

