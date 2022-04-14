CATERPILLAR (CPL) Tokenomics Få vigtig indsigt i CATERPILLAR (CPL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CATERPILLAR (CPL) Information In the vast garden, a lost caterpillar wandered, longing to spread his wings as a butterfly. Hearing of Caterpillar Token, he saw hope. But to change, he needed to sacrifice supply. With each transaction, the caterpillar burned 2% of the token supply, inching closer to his dream of becoming a butterfly. Along the journey, he met fellow caterpillars, all with their own dreams of a safe crypto experience that would help them grow. Together, they formed a community, supporting each other in their transformation. As the supply dwindled, each cocooned themselves, emerging as a majestic butterfly. And so, Caterpillar Token became a symbol of growth and safety, its supply burnt away to pave the way for wealth and beautiful transformations. Caterpillar token is a memecoin on the Binance Smart Chain. It has no dev, no roadmap, and a renounced contract. It is 100% community-driven. Officiel hjemmeside: https://www.caterpillartoken.com/ Køb CPL nu!

CATERPILLAR (CPL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CATERPILLAR (CPL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 39.24K $ 39.24K $ 39.24K Samlet udbud $ 36.88T $ 36.88T $ 36.88T Cirkulerende forsyning $ 36.88T $ 36.88T $ 36.88T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 39.24K $ 39.24K $ 39.24K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om CATERPILLAR (CPL) pris

CATERPILLAR (CPL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CATERPILLAR (CPL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CPL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CPL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CPL's tokenomics, kan du udforske CPL tokens live-pris!

