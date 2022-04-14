Catana (CATANA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Catana (CATANA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Catana (CATANA) Information Catana is a cat with a katana. Initially abandoned by the original deployer, it has been given new life through a community takeover. Why does the cat need a katana? What is it's purpose? The Catana story is ongoing, unfolding right before our eyes through the community who love the simplicity and familiarity of cat culture coins. In other words: Once a classic, always a classic; he literally has a katana. Officiel hjemmeside: https://solanacatana.com

Catana (CATANA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Catana (CATANA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 780.69K Samlet udbud $ 999.96M Cirkulerende forsyning $ 999.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 780.69K Alle tiders Høj: $ 0.078581 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00078072

Catana (CATANA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Catana (CATANA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CATANA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CATANA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CATANA's tokenomics, kan du udforske CATANA tokens live-pris!

CATANA Prisprediktion Vil du vide, hvor CATANA måske er på vej hen? Vores CATANA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CATANA Tokens prisprediktion nu!

