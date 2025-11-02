UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Catalyse AI pris i dag er 0.0033687 USD. Følg med i realtid CAI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CAI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Catalyse AI pris i dag er 0.0033687 USD. Følg med i realtid CAI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CAI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om CAI

CAI Prisinfo

Hvad er CAI

CAI Officiel hjemmeside

CAI Tokenomics

CAI Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Catalyse AI Logo

Catalyse AI Pris (CAI)

Ikke noteret

1 CAI til USD direkte pris:

$0.0033687
$0.0033687$0.0033687
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Catalyse AI (CAI) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:11:22 (UTC+8)

Catalyse AI (CAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.12569
$ 0.12569$ 0.12569

$ 0.00180061
$ 0.00180061$ 0.00180061

--

--

0.00%

0.00%

Catalyse AI (CAI) realtidsprisen er $0.0033687. I løbet af de sidste 24 timer har CAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CAIs højeste pris nogensinde er $ 0.12569, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00180061.

Når det gælder kortsigtet performance, CAI har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Catalyse AI (CAI) Markedsinformation

$ 336.87K
$ 336.87K$ 336.87K

--
----

$ 336.87K
$ 336.87K$ 336.87K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Catalyse AI er $ 336.87K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CAI er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 336.87K.

Catalyse AI (CAI) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Catalyse AI til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Catalyse AI til USD $ 0.0000000000.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Catalyse AI til USD $ 0.0000000000.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Catalyse AI til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ 0.00000000000.00%
60 dage$ 0.00000000000.00%
90 dage$ 0--

Hvad er Catalyse AI (CAI)

Unleash Your Vision, Build in 3D Instantly

Bring your imagination to life with Catalyse. Create breathtaking 3D environments effortlessly—no expertise required, just pure creativity.

Catalyse app Don't just generate. Create. Catalyse is a revolutionary way to create and control your AI artwork.

Catalyse Ai lets you create stunning 360° landscapes in just a few clicks. Whether you’re a game developer, artist, or just love experimenting with creative tools.

YOUR IDEAS, INSTANTLY TRANSFORMED Turn simple prompts into stunning 3D worlds in seconds. With Catalyse, your creativity knows no bounds. Our AI-powered platform enables you to design immersive, high-quality environments faster and smarter.

Built for Creators Like You. Whether you’re a Game developer, architect, content creator, or 3D artist, Catalyse gives you the tools to design faster and more effectively. From photorealistic environments to stylized worlds, our platform adapts to your creative needs.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Catalyse AI (CAI) Ressource

Officiel hjemmeside

Catalyse AI Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Catalyse AI (CAI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Catalyse AI (CAI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Catalyse AI.

Tjek Catalyse AI prisprediktion nu!

CAI til lokale valutaer

Catalyse AI (CAI) Tokenomics

At forstå tokenomics for Catalyse AI (CAI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CAI Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Catalyse AI (CAI)

Hvor meget er Catalyse AI (CAI) værd i dag?
Den direkte CAI pris i USD er 0.0033687 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CAI til USD pris?
Den aktuelle pris på CAItil USD er $ 0.0033687. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Catalyse AI?
Markedsværdien for CAI er $ 336.87K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CAI?
Den cirkulerende forsyning af CAI er 100.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CAI?
CAI opnåede en ATH-pris på 0.12569 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CAI?
CAI så en ATL-pris på 0.00180061 USD.
Hvad er handelsvolumen for CAI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CAI er -- USD.
Bliver CAI højere i år?
CAI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CAI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:11:22 (UTC+8)

Catalyse AI (CAI) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,045.53
$110,045.53$110,045.53

-0.21%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,871.76
$3,871.76$3,871.76

-0.61%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02900
$0.02900$0.02900

-3.49%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.04
$186.04$186.04

-0.20%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,045.53
$110,045.53$110,045.53

-0.21%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,871.76
$3,871.76$3,871.76

-0.61%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.04
$186.04$186.04

-0.20%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.68
$73.68$73.68

+3.90%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.953
$19.953$19.953

+4.43%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.08016
$0.08016$0.08016

+60.32%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000018
$0.000000000000000000000018$0.000000000000000000000018

+260.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000339
$0.000339$0.000339

+98.24%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005012
$0.00005012$0.00005012

+70.36%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000004844
$0.0000000000004844$0.0000000000004844

+60.66%