Catalorian (CATALORIAN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Catalorian (CATALORIAN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Catalorian (CATALORIAN) Information To The Moon --- The Catalorian Space Defense Cat is on a mission to colonize space and the crypto sphere. Found only on Ethereum, grab the hottest meme tweeted from the genius Elon Musk and become part of history as the kitty makes it's way to the interplanetory colonies and beyond. So join us today and become a part of the Catalorian community. Together, we will build, grow, and prosper. The Catalorian Space Defense Cat is on a mission to colonize space & crypto! Join on Ethereum as this meme takes over the galaxy & beyond!

Catalorian (CATALORIAN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Catalorian (CATALORIAN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 403.17K $ 403.17K $ 403.17K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 403.17K $ 403.17K $ 403.17K Alle tiders Høj: $ 0.02099501 $ 0.02099501 $ 0.02099501 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00039958 $ 0.00039958 $ 0.00039958 Få mere at vide om Catalorian (CATALORIAN) pris

Catalorian (CATALORIAN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Catalorian (CATALORIAN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CATALORIAN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CATALORIAN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CATALORIAN's tokenomics, kan du udforske CATALORIAN tokens live-pris!

CATALORIAN Prisprediktion Vil du vide, hvor CATALORIAN måske er på vej hen? Vores CATALORIAN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

