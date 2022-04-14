Catacomb (CATA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Catacomb (CATA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Catacomb (CATA) Information CATA is the native token of Catacomb, running on TON (The Open Network). CATA isn’t just a meme; we go beyond by leveraging Telegram's 1-billion-user network through a staking protocol accessible via our ever-evolving Telegram mini-app. The concept is simple: the longer you stake, the greater your rewards. The APY increases with each longer staking period you choose. Once your staking period concludes, you can claim your rewards. Officiel hjemmeside: https://catacomb.fyi Køb CATA nu!

Catacomb (CATA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Catacomb (CATA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 53.68K Samlet udbud $ 203.51M Cirkulerende forsyning $ 203.51M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 53.68K Alle tiders Høj: $ 0.00261117 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00026376 Få mere at vide om Catacomb (CATA) pris

Catacomb (CATA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Catacomb (CATA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CATA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CATA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CATA's tokenomics, kan du udforske CATA tokens live-pris!

CATA Prisprediktion Vil du vide, hvor CATA måske er på vej hen? Vores CATA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CATA Tokens prisprediktion nu!

