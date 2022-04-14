Cat Wif Hat (CWH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cat Wif Hat (CWH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cat Wif Hat (CWH) Information CWH (Cat Wif Hat) is a meme token built on Solana, inspired by the whimsical idea of a cat wearing a hat. Combining humor, simplicity, and community-driven engagement, CWH captures the playful spirit of internet meme culture. As a CTO (Community Take Over) project, all decisions are made through shared efforts by the community, emphasizing decentralization, creativity, and inclusivity. CWH stands out as a unique and entertaining addition to the Solana ecosystem. Officiel hjemmeside: https://catwifhatonsol.xyz/ Køb CWH nu!

Cat Wif Hat (CWH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cat Wif Hat (CWH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 105.70K $ 105.70K $ 105.70K Samlet udbud $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M Cirkulerende forsyning $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 105.70K $ 105.70K $ 105.70K Alle tiders Høj: $ 0.00815904 $ 0.00815904 $ 0.00815904 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00010525 $ 0.00010525 $ 0.00010525 Få mere at vide om Cat Wif Hat (CWH) pris

Cat Wif Hat (CWH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cat Wif Hat (CWH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CWH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CWH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CWH's tokenomics, kan du udforske CWH tokens live-pris!

