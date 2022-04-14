Cat Poop Joystick (N64) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Cat Poop Joystick (N64), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Cat Poop Joystick (N64) Information

Cat Poop Joystick ($N64) is the ultimate degen twist on fine art! Dive into a chaotic world where creativity meets absurdity. This memecoin redefines art with a playful, irreverent touch. Perfect for those who thrive on the unexpected and appreciate the unconventional. Join the $N64 revolution, laugh, trade, and enjoy the ride. Embrace the madness and let your inner degen shine! Let's celebrate deep internet culture, and enjoy having fun in this community.

Officiel hjemmeside:
https://catpoopjoystick.xyz/

Cat Poop Joystick (N64) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cat Poop Joystick (N64), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 19.26K
Samlet udbud
$ 999.93M
Cirkulerende forsyning
$ 999.93M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 19.26K
Alle tiders Høj:
$ 0.0019511
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
Cat Poop Joystick (N64) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Cat Poop Joystick (N64) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal N64 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange N64 tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår N64's tokenomics, kan du udforske N64 tokens live-pris!

N64 Prisprediktion

Vil du vide, hvor N64 måske er på vej hen? Vores N64 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.