Den direkte cat in stool pris i dag er 0.00000771 USD. Følg med i realtid COOL til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk COOL prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte cat in stool pris i dag er 0.00000771 USD. Følg med i realtid COOL til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk COOL prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om COOL

COOL Prisinfo

Hvad er COOL

COOL Officiel hjemmeside

COOL Tokenomics

COOL Prisprognose

cat in stool Logo

cat in stool Pris (COOL)

Ikke noteret

1 COOL til USD direkte pris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
cat in stool (COOL) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:47:24 (UTC+8)

cat in stool (COOL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00006854
$ 0.00006854$ 0.00006854

$ 0.00000766
$ 0.00000766$ 0.00000766

--

--

-3.06%

-3.06%

cat in stool (COOL) realtidsprisen er $0.00000771. I løbet af de sidste 24 timer har COOL handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. COOLs højeste pris nogensinde er $ 0.00006854, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000766.

Når det gælder kortsigtet performance, COOL har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -3.06% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

cat in stool (COOL) Markedsinformation

$ 7.69K
$ 7.69K$ 7.69K

--
----

$ 7.69K
$ 7.69K$ 7.69K

997.66M
997.66M 997.66M

997,659,477.392267
997,659,477.392267 997,659,477.392267

Den nuværende markedsværdi på cat in stool er $ 7.69K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af COOL er 997.66M, med et samlet udbud på 997659477.392267. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.69K.

cat in stool (COOL) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af cat in stool til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af cat in stool til USD $ -0.0000023755.
I de sidste 60 dage var prisændringen af cat in stool til USD $ -0.0000066592.
I de sidste 90 dage var prisændringen af cat in stool til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ -0.0000023755-30.81%
60 dage$ -0.0000066592-86.37%
90 dage$ 0--

Hvad er cat in stool (COOL)

Token based on the viral TikTok video Cat in Stool. We created a meme based on this cat, and it just makes wonderful things happen. This memetoken has no special funcition, we just vibe making memes about this cat in a stool, posting on x lot of content and just having fun. there is no utility behind this just memes. The video consists of an orange cat hiding under a stool. It seems like it's not there, but it's actually lurking there.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

cat in stool (COOL) Ressource

Officiel hjemmeside

cat in stool Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil cat in stool (COOL) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine cat in stool (COOL) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for cat in stool.

Tjek cat in stool prisprediktion nu!

COOL til lokale valutaer

cat in stool (COOL) Tokenomics

At forstå tokenomics for cat in stool (COOL) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om COOL Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om cat in stool (COOL)

Hvor meget er cat in stool (COOL) værd i dag?
Den direkte COOL pris i USD er 0.00000771 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle COOL til USD pris?
Den aktuelle pris på COOLtil USD er $ 0.00000771. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af cat in stool?
Markedsværdien for COOL er $ 7.69K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af COOL?
Den cirkulerende forsyning af COOL er 997.66M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på COOL?
COOL opnåede en ATH-pris på 0.00006854 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på COOL?
COOL så en ATL-pris på 0.00000766 USD.
Hvad er handelsvolumen for COOL?
Direkte 24-timers handelsvolumen for COOL er -- USD.
Bliver COOL højere i år?
COOL kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se COOL prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

