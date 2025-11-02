cat in stool (COOL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00006854$ 0.00006854 $ 0.00006854 Laveste pris $ 0.00000766$ 0.00000766 $ 0.00000766 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -3.06% Prisændring (7D) -3.06%

cat in stool (COOL) realtidsprisen er $0.00000771. I løbet af de sidste 24 timer har COOL handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. COOLs højeste pris nogensinde er $ 0.00006854, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000766.

Når det gælder kortsigtet performance, COOL har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -3.06% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

cat in stool (COOL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.69K$ 7.69K $ 7.69K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 7.69K$ 7.69K $ 7.69K Cirkulationsforsyning 997.66M 997.66M 997.66M Samlet Udbud 997,659,477.392267 997,659,477.392267 997,659,477.392267

Den nuværende markedsværdi på cat in stool er $ 7.69K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af COOL er 997.66M, med et samlet udbud på 997659477.392267. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.69K.