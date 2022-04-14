Cat getting fade (CGF) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cat getting fade (CGF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cat getting fade (CGF) Information The project is based on a cat getting a fade at the barbershop. A community takeover. No developer. Purely a meme! Officiel hjemmeside: https://catgettingfade.meme/ Køb CGF nu!

Cat getting fade (CGF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cat getting fade (CGF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.47K $ 9.47K $ 9.47K Samlet udbud $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Cirkulerende forsyning $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.47K $ 9.47K $ 9.47K Alle tiders Høj: $ 0.0034452 $ 0.0034452 $ 0.0034452 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Cat getting fade (CGF) pris

Cat getting fade (CGF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cat getting fade (CGF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CGF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CGF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CGF's tokenomics, kan du udforske CGF tokens live-pris!

