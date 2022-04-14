Cat Emoji (🐈) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cat Emoji (🐈), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cat Emoji (🐈) Information Cat emoji ticker, $🐈, is a community-driven memecoin aimed at accelerating the onboarding of retail participants by providing them a non-exclusive, universally understood memecoin which is the emoji itself. Emojis are one of a kind, unable to be duplicated, eye-catching and will unite every cat lover under one emoji. $🐈. Emojis are used universally and will be the next big narrative that is easy for retail to understand. Officiel hjemmeside: https://x.com/CatEmojiSolana Køb 🐈 nu!

Cat Emoji (🐈) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cat Emoji (🐈), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 74.70K $ 74.70K $ 74.70K Samlet udbud $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Cirkulerende forsyning $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 74.70K $ 74.70K $ 74.70K Alle tiders Høj: $ 0.00278075 $ 0.00278075 $ 0.00278075 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Cat Emoji (🐈) pris

Cat Emoji (🐈) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cat Emoji (🐈) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal 🐈 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange 🐈 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår 🐈's tokenomics, kan du udforske 🐈 tokens live-pris!

🐈 Prisprediktion Vil du vide, hvor 🐈 måske er på vej hen? Vores 🐈 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se 🐈 Tokens prisprediktion nu!

