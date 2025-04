Hvad er Cat Emoji (ūüźą)

Cat emoji ticker, $ūüźą, is a community-driven memecoin aimed at accelerating the onboarding of retail participants by providing them a non-exclusive, universally understood memecoin which is the emoji itself. Emojis are one of a kind, unable to be duplicated, eye-catching and will unite every cat lover under one emoji. $ūüźą. Emojis are used universally and will be the next big narrative that is easy for retail to understand.

