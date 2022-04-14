Cat Duck (CUCK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cat Duck (CUCK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cat Duck (CUCK) Information Cat Duck is a meme token created on the Solana blockchain. The project was created in April and has more than 600 holders. The token can be traded on centralized exchange Azbit and decentralized exchanges Raydium and Jupiter. The team behind the project released a play-to-earn game Cuck Tap on the Google Store in August. Numerous meme pictures of the unusual creature Cat Duck have also been made. A Community Takeover of Cat Duck took place soon after its launch this year. Officiel hjemmeside: https://catduck.lol Køb CUCK nu!

Cat Duck (CUCK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cat Duck (CUCK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.05K Samlet udbud $ 999.29M Cirkulerende forsyning $ 999.29M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.05K Alle tiders Høj: $ 0.00253203 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0 Få mere at vide om Cat Duck (CUCK) pris

Cat Duck (CUCK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cat Duck (CUCK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CUCK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CUCK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CUCK's tokenomics, kan du udforske CUCK tokens live-pris!

CUCK Prisprediktion Vil du vide, hvor CUCK måske er på vej hen? Vores CUCK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CUCK Tokens prisprediktion nu!

